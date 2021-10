Neonazismo e suprematismo, perquisizioni in tutta Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) Associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista, scattano le perquisizioni in tutta Italia. La Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica del Capoluogo campano, sta infatti eseguendo perquisizioni domiciliari in tutto il Paese nei confronti di 26 persone indagate per associazione sovversiva. L’operazione avviene nell’ambito di una indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno. Le perquisizioni, che interessano le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara, sono state eseguite dai rispettivi uffici Digos con la collaborazione del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista, scattano lein. La Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica del Capoluogo campano, sta infatti eseguendodomiciliari in tutto il Paese nei confronti di 26 persone indagate per associazione sovversiva. L’operazione avviene nell’ambito di una indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno. Le, che interessano le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara, sono state eseguite dai rispettivi uffici Digos con la collaborazione del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Neonazismo suprematismo Dagli Usa all'Italia: viaggio nel mondo QAnon, il 'virus' nero che minaccia la democrazia ... era ossessionato da neofascismo e neonazismo. Hasson aveva anche studiato il manifesto di Anders ... Il suprematismo bianco viaggia anche sul web. Un recente studio del Simon Wiesenthal Center ha ...

I grillini all'assalto di Meloni e Salvini. Ma ora rischiano il boomerang Viene da domandare ai pentastellati cosa c'entrino la Lega e Fratelli d'Italia con il neonazismo . ...in merito è perché non hanno nulla a che fare con l'estremismo neonazista o con il suprematismo. ...

