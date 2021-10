Manovra, il Consiglio dei Ministri approva all’unanimità di Documento programmatico di bilancio (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il Documento programmatico di bilancio (Dpb), il provvedimento che disegna la cornice della Manovra. Lo ha riportato ANSA che ha anche sottolineato che nel corso della riunione la Lega ha espresso una riserva politica sulla soluzione individuata al momento sulle pensioni con quota 102 e 104. Secondo l’agenzia di stampa, il tema sarà discusso nei prossimi giorni in vista del varo della legge di bilancio in un successivo Consiglio dei Ministri che probabilmente si terrà la prossima settimana. Il nodo pensioni era solo una delle tante questioni aperte tra le forze di maggioranza e che erano emerse questa mattina dopo la Cabina di Regia che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ildeihatoildi(Dpb), il provvedimento che disegna la cornice della. Lo ha riportato ANSA che ha anche sottolineato che nel corso della riunione la Lega ha espresso una riserva politica sulla soluzione individuata al momento sulle pensioni con quota 102 e 104. Secondo l’agenzia di stampa, il tema sarà discusso nei prossimi giorni in vista del varo della legge diin un successivodeiche probabilmente si terrà la prossima settimana. Il nodo pensioni era solo una delle tante questioni aperte tra le forze di maggioranza e che erano emerse questa mattina dopo la Cabina di Regia che ...

