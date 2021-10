Maneskin, nel video di “Mammamia” una fantasia pulp a tinte macabre (Di martedì 19 ottobre 2021) I Maneskin hanno lanciato nella serata di oggi, 19 ottobre il Il video del nuovo brano Mammamia, diretto da Rei Nadal e prodotto da Prettybird, vede la band protagonista di una fantasia pulp a tinte macabre. Durante il ritorno in macchina da una festa, ciascun membro del gruppo immagina di aver ucciso Damiano in un loop di colori acidi e quadretti dissacranti. Maneskin, il video di “Mammamia” è diretto da Rei Nadal Ogni sogno lucido fa sempre ritorno alla macchina, unico elemento di connessione con la realtà. La canzone gioca con l’interpretazione dei fatti, delle persone, con le critiche e la capacità di riderci sopra. Il video prende quella voglia spregiudicata di scherzare con le false accuse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Ihanno lanciato nella serata di oggi, 19 ottobre il Ildel nuovo brano, diretto da Rei Nadal e prodotto da Prettybird, vede la band protagonista di una. Durante il ritorno in macchina da una festa, ciascun membro del gruppo immagina di aver ucciso Damiano in un loop di colori acidi e quadretti dissacranti., ildi “” è diretto da Rei Nadal Ogni sogno lucido fa sempre ritorno alla macchina, unico elemento di connessione con la realtà. La canzone gioca con l’interpretazione dei fatti, delle persone, con le critiche e la capacità di riderci sopra. Ilprende quella voglia spregiudicata di scherzare con le false accuse ...

