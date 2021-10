L’iniziativa del Como: ad ogni vittoria la società paga da bere ai propri tifosi (Di martedì 19 ottobre 2021) Bella iniziativa del Como calcio che per ogni vittoria della propria squadra, pagherà da bere ai propri tifosi. L’iniziativa è nata lo scorso week-end, subito dopo la prima vittoria interna in campionato contro l’Alessandria. Appena terminata la gara, i gestori di alcuni locali hanno iniziato ad offrire bevande ai tifosi lariani. Il tutto offerto dalla società. Iniziativa lanciata con il seguente slogan: “I bianco blu vincono? Il Como paga da bere“, lanciata in accordo con Confcommercio, Confesercenti e amministrazione comunale della città. Un’iniziativa che ha ricevuto una pioggia di consensi da tutta Italia per l’originale idea dell’area marketing ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Bella iniziativa delcalcio che perdellaa squadra, pagherà daaiè nata lo scorso week-end, subito dopo la primainterna in campionato contro l’Alessandria. Appena terminata la gara, i gestori di alcuni locali hanno iniziato ad offrire bevande ailariani. Il tutto offerto dalla. Iniziativa lanciata con il seguente slogan: “I bianco blu vincono? Ilda“, lanciata in accordo con Confcommercio, Confesercenti e amministrazione comunale della città. Un’iniziativa che ha ricevuto una pioggia di consensi da tutta Italia per l’originale idea dell’area marketing ...

