Lazio, caos tamponi: oggi la sentenza su Lotito (Di martedì 19 ottobre 2021) La storia tra Lotito e la Procura Federale non è ancora finita. Il presidente della Lazio era stato inibito per 12 mesi dopo il caos tamponi. Inoltre, era anche stata multata la società. Il ricorso dei biancocelesti era stato accolto, dunque, per questo motivo, Lotito si era presentato al Consiglio Federale, pensando di non essere più sospeso. Lotito, sentenza, tamponi oggi, ci sarà un'altra sentenza e se dovesse essere superiore ai 10 mesi, anche di un solo giorno, il presidente della Lazio decadrebbe dagli incarichi federali. Dunque, la giornata è molto importante per la Lazio e il suo presidente che sperano in un esito positivo della vicenda.

