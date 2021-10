L' Arco Bollani di Udine si rifà il look | il restauro lo finanzia la Danieli

Advertising

udine20 : Verrà restaurato l'Arco Bollani in piazza Libertà - - Udine_news_ : Rinnovato splendore all'Arco Bollani grazie ad una donazione della Danieli - - Telefriuli1 : ??’???????? ?????????????? ????????` ???????????????????? ???????????? ?? ?????? ?????????????????? ?????????? ?????????????? L'ingresso celebrativo è stato costruito nel 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Arco Bollani

La Danieli finanzierà il restauro dell'di Udine. Dopo essere stato restaurato nel 2012 grazie all'iniziativa del Fai "I luoghi del cuore", interveno che si era concentrato prevalentemente sul leone marciano, l'di ...Verrà restaurato in questo modo l'in piazza Libertà a Udine. L'intervento implica un esborso di 30.000 euro che sarà coperto da una donazione della società Danieli &c. Officine ...Il musicista sabato riceverà a San Remo il premio Tenco. In questa intervista si racconta: "A sei anni volevo fare il cantante e i miei mi ...