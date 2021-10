L’appuntamento con San Giuseppe di oggi 19 ottobre da non perdere (Di martedì 19 ottobre 2021) Non tutti sanno che in questo anno dedicato a San Giuseppe, ci sono giorni particolari come oggi, in cui sono concesse Grazie davvero speciali. ecco come ottenerle. Un momento di grazia e di preghiera molto particolari, durante il quale è possibile anche ottenere una speciale indulgenza, secondo i canoni dettati dalla Chiesa. L’anno Giuseppino Un periodo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 19 ottobre 2021) Non tutti sanno che in questo anno dedicato a San, ci sono giorni particolari come, in cui sono concesse Grazie davvero speciali. ecco come ottenerle. Un momento di grazia e di preghiera molto particolari, durante il quale è possibile anche ottenere una speciale indulgenza, secondo i canoni dettati dalla Chiesa. L’anno Giuseppino Un periodo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MediasetPlay : Grazie a tutti per aver seguito questa puntata di #Scherziaparte! Buonanotte a tutti! Ci vediamo domenica prossima… - cota3143 : RT @DialogoStudi: e nel giorno della #Memoria per il massacro di via Maqueda a #Palermo , vi ricordiamo l'appuntamento per venerdì 22 ottob… - KhanG51154724 : RT @enciarteit: Terzo appuntamento con l'#artista del mese Rosso (Sergio Rossi). ?? 'Ieri,oggi e ...con Icaro', 2017, tecnica mista su tela… - ChiaraBorzi : Catania - Ragusa in bus e fino a casa con monopattino in sharing. Fermo ad aspettarmi per l'appuntamento con l'arch… - KilometroRosso : Oggi non perdere l'appuntamento con “#Donne nell’#industria manifatturiera: best practices italiane e canadesi a co… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appuntamento con Torna a Rovereto l'appuntamento con la Notte Blu Agenzia ANSA