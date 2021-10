Juventus, occasione dalla Spagna: un obiettivo non rinnova (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo quanto riferisce il portale spagnolo “sport.es”, ci sarebbero stati dei contatti tra l’entourage di Ousmane Dembele e la Juventus. Il giocatore, in scadenza nel 2022 con il Barcellona, non ha ancora detto sì al rinnovo e i dirigenti blaugrana hanno imposto un ultimatum entro fine ottobre ed ormai il tempo. Dembele Barcellona Juventus La rottura, salvo colpi di scena, sembra inevitabile, considerato che il giocatore potrebbe percepire uno stipendio maggiore rispetto a quello percepito al Barcellona e questa situazione potrebbe diventare una possibilità per la Juventus. Sul giocatore c’è anche il Manchester United. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo quanto riferisce il portale spagnolo “sport.es”, ci sarebbero stati dei contatti tra l’entourage di Ousmane Dembele e la. Il giocatore, in scadenza nel 2022 con il Barcellona, non ha ancora detto sì al rinnovo e i dirigenti blaugrana hanno imposto un ultimatum entro fine ottobre ed ormai il tempo. Dembele BarcellonaLa rottura, salvo colpi di scena, sembra inevitabile, considerato che il giocatore potrebbe percepire uno stipendio maggiore rispetto a quello percepito al Barcellona e questa situazione potrebbe diventare una possibilità per la. Sul giocatore c’è anche il Manchester United. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

