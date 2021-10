Inter, si ferma Calhanoglu: non ci sarà con lo Sherif. Le condizioni (Di martedì 19 ottobre 2021) Hakan Calhanoglu non è stato convocato per la sfida di Champions dell’Inter contro lo Sherif, le condizioni del turco Hakan Calhanoglu non è stato convocato per la partita di Champions dell’Inter contro lo Sherif Tiraspol, ma le sue condizioni non preoccupano. Secondo quanto appreso da Internews24, il fantasista turco è stato lasciato fuori precauzionalmente da Simone Inzaghi. Calhanoglu era tornato all’Inter dopo la sosta per le nazionali con diversi acciacchi fisici e per questo l’allenatore nerazzurro non ha voluto rischiarlo. Una scelta fatta anche in vista della sfida di domenica contro la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Hakannon è stato convocato per la sfida di Champions dell’contro lo, ledel turco Hakannon è stato convocato per la partita di Champions dell’contro loTiraspol, ma le suenon preoccupano. Secondo quanto appreso danews24, il fantasista turco è stato lasciato fuori precauzionalmente da Simone Inzaghi.era tornato all’dopo la sosta per le nazionali con diversi acciacchi fisici e per questo l’allenatore nerazzurro non ha voluto rischiarlo. Una scelta fatta anche in vista della sfida di domenica contro la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

