Il manager del brand Jordan e il segreto nascosto dal 1965: "A 16 anni uccisi un ragazzo" (Di martedì 19 ottobre 2021) Una splendente carriera da manager Nike e per cinquant’anni un segreto nascosto. “A 16 anni uccisi un ragazzo” confessa oggi Larry Miller, presidente del marchio Jordan, quello con la silhouette del cestista Michael, leggenda dei Chicago Bulls. Le parole arrivano in un’intervista pubblicata sulla rivista Sports Illustrated. Miller è oggi uno dei manager più apprezzati d’America ma nel 1965, quando era poco più di un bambino, commise il delitto in preda all’alcol e nel mezzo di una guerra tra gang nelle strade di Philadelphia. Larry Miller aveva soltanto 13 anni quando si unì a una gang. Dopo qualche anno, ormai sedicenne, decise di vendicare l’omicidio di un compagno per mano di una banda rivale. Con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Una splendente carriera daNike e per cinquant’un. “A 16un” confessa oggi Larry Miller, presidente del marchio, quello con la silhouette del cestista Michael, leggenda dei Chicago Bulls. Le parole arrivano in un’intervista pubblicata sulla rivista Sports Illustrated. Miller è oggi uno deipiù apprezzati d’America ma nel, quando era poco più di un bambino, commise il delitto in preda all’alcol e nel mezzo di una guerra tra gang nelle strade di Philadelphia. Larry Miller aveva soltanto 13quando si unì a una gang. Dopo qualche anno, ormai sedicenne, decise di vendicare l’omicidio di un compagno per mano di una banda rivale. Con ...

