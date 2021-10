Halo | il co-creatore Marcus Lehto dirigerà un nuovo studio EA a Seattle

Leggi su eurogamer

(Di martedì 19 ottobre 2021)co-della saga di, ha annunciato ilprogetto in cui sta per imbarcarsi, e probabilmente arriveranno informazioni molto interessanti in futuro.ha annunciato tramite i social network che entrerà a far parte di EA, in qualità di Game Director di unche avrà sede nella città di, e che si concentrerà sullo sviluppo di videogiochi in prima persona, probabilmente shooter. Il creativo non ha svelato ulteriori dettagli, quindi dovremo aspettare un po' per scoprire quali sono i suoi progetti. Non ci sono inoltre indizi su quale gioco EA potrebbe essere, quindi è probabile che sia una nuova IP. Leggi altro...