Green pass: Serracchiani (Pd), 'matrice chiara, inammissibile tesi complotto contro la destra' (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott (Adnkronos) - L'assalto alla sede della Cgil nato dalla manifestazione dei no Green pass a Roma era "di chiara matrice fascista" e si è trattato di un "evento gravissimo e inquietante". Lo ha detto Debora Serracchiani, in aula alla Camera dopo l'informativa della ministra dell'Interno. C'è stato un "evidente disegno eversivo, preordinato, di Forza Nuova e della galassia neo fascista, che miravano ad assaltare palazzo Chigi e il Parlamento. Un quadro che definire allarmante è dire poco", ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera che ha tra l'altro bollato come "gravissime" le "accuse di leader di partito al governo di creare una strategia della tensione". "E' inammissibile la tesi del complotto contro la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott (Adnkronos) - L'assalto alla sede della Cgil nato dalla manifestazione dei noa Roma era "difascista" e si è trattato di un "evento gravissimo e inquietante". Lo ha detto Debora, in aula alla Camera dopo l'informativa della ministra dell'Interno. C'è stato un "evidente disegno eversivo, preordinato, di Forza Nuova e della galassia neo fascista, che miravano ad assaltare palazzo Chigi e il Parlamento. Un quadro che definire allarmante è dire poco", ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera che ha tra l'altro bollato come "gravissime" le "accuse di leader di partito al governo di creare una strategia della tensione". "E'ladella ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - osatronx : RT @EliseiNicole: #Italia Ospedale di Chieti,Abruzzo “Signora,senza il Green Pass non può entrare.” “ Ma io devo andare a controllare il d… - CarmenTucudean : RT @Roberto53402737: @matteosalvinimi Ma abolizione totale del green pass, fine di tutte le restrizioni e dell'emergenza covid, riaperture… -