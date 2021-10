Ginnastica artistica, Mondiali 2021: le qualificate alle Finali. Italia con 4 pass, Melnikova e Andrade ruggiscono (Di martedì 19 ottobre 2021) A Kitakyushu (Giappone) si sono completate le qualificazioni femminili dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. L’Italia festeggia quattro Finali: Asia D’Amato al volteggio (terzo punteggio), Elisa Iorio alle parallele (settimo punteggio d’ingresso), Asia D’Amato e Alice D’Amato nel concorso generale (dodicesima e tredicesima). La russa Angelina Melnikova si è imposta nell’all-around con 57.065, distanziando le statunitensi Leanne Wong (55.749) e Kayla DiCello (55.700). A seguire la giapponese Hitomi Hatakeda (53.798), la russa Vladislava Urazova (53.065) e la portoghese Filipa Martins (53.032). Al volteggio primeggia la brasiliana Rebeca Andrade (14.800) davanti all’inattesa olandese Elisabeth Geurts (14.350) e alla ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) A Kitakyushu (Giappone) si sono completate le qualificazioni femminili deidi. L’festeggia quattro: Asia D’Amato al volteggio (terzo punteggio), Elisa Iorioparle (settimo punteggio d’ingresso), Asia D’Amato e Alice D’Amato nel concorso generale (dodicesima e tredicesima). La russa Angelinasi è imposta nell’all-around con 57.065, distanziando le statunitensi Leanne Wong (55.749) e Kayla DiCello (55.700). A seguire la giapponese Hitomi Hatakeda (53.798), la russa Vladislava Urazova (53.065) e la portoghese Filipa Martins (53.032). Al volteggio primeggia la brasiliana Rebeca(14.800) davanti all’inattesa olandese Elisabeth Geurts (14.350) e alla ...

