Fratoianni: "Serve un'Italia più giusta, se Calenda e Renzi si alleano non interessa a nessuno" (Di martedì 19 ottobre 2021) In un suo commento su Huffington Post, il portavoce di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, dopo aver preso atto dell'innegabile vittoria del centrosinistra, fa un appello - come molti altri oggi - a ... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) In un suo commento su Huffington Post, il portavoce di Sinistrana Nicola, dopo aver preso atto dell'innegabile vittoria del centrosinistra, fa un appello - come molti altri oggi - a ...

Advertising

CaressaGiovanni : Fratoianni: “Serve un’Italia più giusta, se Calenda e Renzi si alleano non interessa a nessuno” - globalistIT : Leggete le parole di Nicola #Fratoianni - VerniereDi : #omnibusla7 Fratoianni,se avessi mai avuto un cervello capiresti che,se come dicono,più dell'80% si è vaccinato,que… - esercitodesorci : @strange_days_82 @franborgonovo Borgonovo ha detto una cosa giustissimo a fratoianni serve tutto questo per esister… -