Foggia, Zeman: “Bari mi ha sempre portato fortuna. Il match vale 3 punti, non 5” (Di martedì 19 ottobre 2021) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Foggia, Zden?k Zeman, alla vigilia del derby contro il Bari Leggi su mediagol (Di martedì 19 ottobre 2021) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del, Zden?k, alla vigilia del derby contro il

Advertising

Mediagol : Bari-Foggia, Mignani: “Faremo di tutto per vincere. Zeman? Rispondo alle sue parole” - Telebari : SSC Bari, Mignani: 'Vincere col Foggia per mantenere vivo l'entusiasmo. Zeman? Un totem del calcio' - #Bari… - NewsTuttoC : Foggia, Zeman scaramantico: 'A me i derby contro il Bari portano fortuna' - TSTARANTO : VIDEO Serie C/C: Foggia, Zeman 'Il Bari mi porta fortuna' - ILOVEPACALCIO : Verso Bari-Foggia, Zeman: «Per vincere il derby serve entusiasmo e voglia metterli in difficoltà» - Ilovepalermocal… -