Flavio Briatore torna in Formula 1: gestirà l’intrattenimento dei gran premi (Di martedì 19 ottobre 2021) Flavio Briatore ha postato su Instagram delle immagini che lo ritraggono con Stefano Domenicali, numero uno di Liberty Media (proprietaria della Formula 1). “Sta per iniziare un nuovo capitolo della F1: vi porteremo eccitazione, intrattenimento, gioia ed energia che questo sport meraviglioso merita” ha scritto Briatore sui social. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, tornerà non più in veste di team principal di una scuderia, ma avrà il compito di curare l’intrattenimento nei gran premi, da capire se poi le iniziative saranno riservate solo agli sponsor o a tutto il pubblico. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021)ha postato su Instagram delle immagini che lo ritraggono con Stefano Domenicali, numero uno di Liberty Media (proprietaria della1). “Sta per iniziare un nuovo capitolo della F1: vi porteremo eccitazione, intrattenimento, gioia ed energia che questo sport meraviglioso merita” ha scrittosui social. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, tornerà non più in veste di team principal di una scuderia, ma avrà il compito di curarenei, da capire se poi le iniziative saranno riservate solo agli sponsor o a tutto il pubblico. L'articolo ilNapolista.

