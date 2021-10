Enel X | i reali di Svezia visitano la sede di Tor di Quinto a Roma

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Principessa Ereditaria Victoria die il Principe Daniel, la Ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg e una delegazione di aziende e istituti di ricerca svedesi hanno visitato ladiX di Tor dinell’ambito di una serie di incontri per promuovere le relazioni bilaterali nei settori del commercio e degli investimenti. L’appuntamento, poi proseguito presso l’Istituto Svedese di Studi Classici, ha permesso di conoscere le tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici e di approfondire le strategie diX edGreen Power per la transizione energetica in Italia e a livello globale.

Advertising

Italpress : Enel X, reali di Svezia visitano la sede di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Enel reali

Teleborsa

L'appuntamento, poi proseguito presso l'Istituto Svedese di Studi Classici, ha permesso di conoscere le tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici e di approfondire le strategie diX ed ...L'elenco delle quotate migliori della giornata odierna ha compreso:: +2,84 per cento a 7,10 ...gratuito da 100 mila euro virtuali con il quale fare pratica senza mettere in pericolo soldi...La Principessa Ereditaria Victoria di Svezia e il Principe Daniel, la Ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg e una delegazione di aziende ...La principessa ereditaria Victoria di Svezia e il principe Daniel, la ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg e una delegazione di aziende e is ...