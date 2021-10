Digitale terrestre, il 20/10 è switch off: come capire se serve una nuova tv, i bonus, cosa succede (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo switch off è previsto per domani, 20 ottobre. Da questa data, infatti, quindici canali di Rai e Mediaset saranno visibili solo con l’alta definizione e serviranno un apparecchio tv o un decoder di ultima generazione per riceverli. I canali del servizio pubblico coinvolti sono Rai 4, Rai 5, Rai YoYo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola. Inoltre, sempre da domani, cambieranno codifica anche i canali Mediaset, da TgCom24 a Virgin Radio. come faccio a verificare se il mio apparecchio supporta il nuovo segnale? Per verificare se la vostra tv o il decoder supportano l’alta definizione (Mpeg 4) sarà sufficiente andare su uno di questi canali: 501 per Raiuno HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per LA7 HD. Ma prima di farlo occorre risintonizzare l’apparecchio televisivo o il decoder, seguendo le istruzioni riportate a questo link. Se ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Looff è previsto per domani, 20 ottobre. Da questa data, infatti, quindici canali di Rai e Mediaset saranno visibili solo con l’alta definizione e serviranno un apparecchio tv o un decoder di ultima generazione per riceverli. I canali del servizio pubblico coinvolti sono Rai 4, Rai 5, Rai YoYo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola. Inoltre, sempre da domani, cambieranno codifica anche i canali Mediaset, da TgCom24 a Virgin Radio.faccio a verificare se il mio apparecchio supporta il nuovo segnale? Per verificare se la vostra tv o il decoder supportano l’alta definizione (Mpeg 4) sarà sufficiente andare su uno di questi canali: 501 per Raiuno HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per LA7 HD. Ma prima di farlo occorre risintonizzare l’apparecchio televisivo o il decoder, seguendo le istruzioni riportate a questo link. Se ...

