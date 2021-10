Digital is the New Green: il numero speciale di Vanity Fair (Di martedì 19 ottobre 2021) Dall’impegno dei colossi di Internet ai giovani influencer attivisti, dalla svolta della blockchain ai mestieri che faranno i nostri figli: storie, notizie e iniziative che tracciano le frontiere della Rivoluzione Verde e ispirano ad agire. Offrire ai lettori e alla community di Vanity Fair storie e notizie Green per tracciare, insieme, percorsi inediti verso un futuro migliore. È lo spirito che anima il nuovo numero del magazine, in edicola da domani 20 ottobre, dedicato al formidabile slancio che l’innovazione può offrire alla Rivoluzione Verde. Perché – come recita il titolo di questa uscita speciale – Digital is the New Green e la tecnologia e la sostenibilità stanno dando vita a un’alleanza vincente, destinata a riscrivere in meglio i termini della nostra ... Leggi su wired (Di martedì 19 ottobre 2021) Dall’impegno dei colossi di Internet ai giovani influencer attivisti, dalla svolta della blockchain ai mestieri che faranno i nostri figli: storie, notizie e iniziative che tracciano le frontiere della Rivoluzione Verde e ispirano ad agire. Offrire ai lettori e alla community distorie e notizieper tracciare, insieme, percorsi inediti verso un futuro migliore. È lo spirito che anima il nuovodel magazine, in edicola da domani 20 ottobre, dedicato al formidabile slancio che l’innovazione può offrire alla Rivoluzione Verde. Perché – come recita il titolo di questa uscitais the Newe la tecnologia e la sostenibilità stanno dando vita a un’alleanza vincente, destinata a riscrivere in meglio i termini della nostra ...

