Digital is the new green, così la tecnologia può aiutarci a costruire un mondo più sostenibile (Di martedì 19 ottobre 2021) In un numero speciale, Vanity Fair racconta come le nuove tecnologie possono aiutarci a costruire un mondo davvero fondato sulla sostenibilità. Dall'impegno dei colossi di Internet ai giovani influencer attivisti, dalla svolta della blockchain ai mestieri che faranno i nostri figli: storie, notizie e iniziative che tracciano le frontiere della Rivoluzione Verde e ispirano ad agire Leggi su vanityfair (Di martedì 19 ottobre 2021) In un numero speciale, Vanity Fair racconta come le nuove tecnologie possonoundavvero fondato sulla sostenibilità. Dall'impegno dei colossi di Internet ai giovani influencer attivisti, dalla svolta della blockchain ai mestieri che faranno i nostri figli: storie, notizie e iniziative che tracciano le frontiere della Rivoluzione Verde e ispirano ad agire

Advertising

ursulapong : How to convert your Singapore vaccination certificate into an EU Digital COVID Certificate (EUDCC) - IlmondodiChri : Dal 4 al 7 novembre l’atteso nuovo film del pluripremiato regista di animazione Alessandro Rak, YAYA E LENNIE – THE… - afrontiercity : Qui è dove trovate alcuni spunti di riflessione del vostro affezionatissimo, sul tema 'digital disconnection' (or t… - PrimoBonacina : Ascolta il #podcast di PBS - Primo Bonacina Services su #RADIO IT: THE CEO ADVISOR | EPISODIO 19 – “LESS IS MORE”:… - Digital_Day : The Batman si è mostrato in un primo lungo trailer, dopo una lavorazione durata circa due anni. Il film diretto da… -