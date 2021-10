Covid | 2 697 nuovi casi e 70 decessi

(Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ipositivi al coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute, sono 2.697 in crescita rispetto ai 1.597 di ieri. Il numero deisale dai 44 di ieri ai 70 di oggi. I tamponi processati sono 662 mila, con un tasso di positività che scende allo 0,40%. Lieve calo dei ricoverati nei reparti ordinari, 2.423 (-5), altrettanto lieve la flessione nelle terapie intensive, 355 (-3) con 27ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 71.728 persone. Sul fronte delle regioni, la prima per numeri dipositivi è la Lombardia (412), seguita da Lazio (326) e Veneto (294).(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

