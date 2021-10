CorSport | chiarimento Spalletti-Lozano sulla sostituzione | caso risolto

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 ottobre 2021) Traè stato tutto chiarito ieri, con un confronto. Il messicano era uscito arrabbiato dalla sfida contro il Torino perché sostituito dopo una ventina di minuti di gioco per far posto ad un difensore, nell’ottica di difendere il vantaggio acquisito con grande sofferenza. Non aveva nemmeno partecipato ai festeggiamenti della squadra sotto la curva. Il Corriere dello Sport scrive: “La questione della plateale protesta nei confronti dial momento delladecisa domenica dall’allenatore a mezz’ora dal suo ingresso proprio dalla panchina, può definirsi un-lampo aperto e chiuso ieri con una chiacchierata: un confronto tra in due utile a chiarire i fatti e le note stonate. Così da non doverci tornare più sopra”. L'articolo ilNapolista.