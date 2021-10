italiaserait : Cantiere navale Vittoria, varato pattugliatore d’altura green P.04 Osum per Gdf - TV7Benevento : Cantiere navale Vittoria, varato pattugliatore d'altura green P.04 Osum per Gdf... - fisco24_info : Cantiere navale Vittoria, varato pattugliatore d'altura green P.04 Osum per Gdf: E’ stato battezzato oggi in Canal… - RovigoOggi : - sportli26181512 : Sheriff, Cristiano: 'Due anni in un cantiere navale, dipingevo e pulivo barche. Poi nel 2013...': Cristiano da Silv… -

ADRIA (Rovigo) - Una giornata importante per il comune di Adria, ma soprattutto per ilVittoria, azienda leader internazionale nella progettazione e costruzione di navi militari e imbarcazioni da lavoro in acciaio e alluminio. Nella mattina di martedì 19 ottobre, presso ...Due anni in undi Rio, dipingevo e pulivo navi e barche. Finché nel 2013 mi chiamano nel Pernambuco alla Vitória das Tabocas per la B statale. A 24 anni ero in pratica ancora ...E’ stato battezzato oggi in Canal Bianco col nome di P.04 “Osum” il primo pattugliatore d’altura green destinato alla Guardia di Finanza italiana. Si è tenuta, questa mattina, nello stabilimento del C ...Chiesto l'intervento del Governo per mettere l'Autorità portuale di Palermo nelle condizioni di bandire le gare e avviare i lavori per il bacino da 150.000 tpl e per l'interfaccia porto-cittá.