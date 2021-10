Calciomercato Inter, gioca poco con Inzaghi: scambio e via dopo un anno (Di martedì 19 ottobre 2021) La fase di adattamento al nuovo ambiente non si è ancora completata del tutto per un top player di casa Inter. Senza un cambio di marcia potrebbero tornare forti le… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 19 ottobre 2021) La fase di adattamento al nuovo ambiente non si è ancora completata del tutto per un top player di casa. Senza un cambio di marcia potrebbero tornare forti le… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Barella-Inter 2026: rinnovo con la fascia e l'aumento tra due anni #SerieA - junews24com : Lacazette Juve: intreccio con Vlahovic. Nuova pretendente - calcioepepe : CM Scommesse: Porto-Milan da over, l'Inter vince senza storie. Salah e Haaland... - calciomercatoit : #Juventus, #Dybala pronto a firmare il rinnovo: l'argentino punta la gara con l'#Inter per il rientro in campo - infoitsport : Calciomercato Inter, Inzaghi trema: ribaltone in panchina prima del 2022 -