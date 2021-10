Autobest - Le finaliste dell' edizione 2022

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 ottobre 2021) La giuria del premio Best Buy Car diha annunciato le sei, la ventunesima. La vincitrice'evento sarà annunciata nel mese di dicembre e la cerimonia di premiazione si terrà a Strasburgo. Il titolo 2021, lo ricordiamo, è stato assegnato alla Seat Leon. Le. Le vetture selezionate per ilsono la Dacia Spring, la Hyundai Bayon, la Opel Mokka, la Renault Arkana, la Skoda Fabia e la Toyota Yaris Cross. interessante notare la percentuale di moi elettrificatia lista: la Dacia Spring è l'unica ad essere unicamente prodotta in versione elettrica, mentre la Mokka prevede un allestimento a listino. La Arkana e la Yaris Cross, invece, offrono powertrain ibridi.