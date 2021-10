Ascolti tv 18 ottobre 2021 | Gassmann batte Signorini | poi Italia1

Leggi su tvzoom

(Di martedì 19 ottobre 2021)tv: la fiction di Rai1 davanti al reality show di Canale5 Non cambiano gli equilibri deglitv delle reti generaliste del lunedì sera, anche tutte le prime tre posizioni lasciano qualcosa sul campo. Vince ancora una volta I bastardi di Pizzofalcone su Rai1, registrando il 21,1% di share media con 4,450 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Alessandroaveva raccolto il 21,85% e 4,568 milioni. Seconda posizione per il Grande Fratello Vip su Canale5 ha fatto il 19% e 2,967 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il reality show con Alfonsoaveva portato a casa il 20,66% e 3,181 milioni. Medaglia di bronzo per il film Colombiana sual 6% e 1,298 milioni di contatti. Lunedì scorso la stessa rete aveva fatto il 2,80% e 581 mila con Mystery ...