Aguero non approva la proposta dei compagni: il motivo (Di martedì 19 ottobre 2021) Sergio Aguero, 33 anni, si è unito al Barcellona durante l’ultima sessione di mercato a parametro zero dal Manchester City, nella speranza di giocare al fianco dell’amico Leo Messi. Quest’ultimo, come sappiamo, si è trasferito poi al Paris Saint-Germain, lasciando la maglia numero 10 del Barcellona senza un erede. Il “Kun” sembrava essere il candidato ideale per editare la famosa 10 e seguire le orme di giocatori come Ronaldinho, Rivaldo e Diego Maradona. Anche i compagni di squadra hanno spinto affinchè scegliesse la 10, ma Aguero alla fine rifiutò affermando: “Ho scelto il numero 19 perché era disponibile, e lo indosso con la nazionale argentina”, ha detto Aguero ai giornalisti in vista dello scontro tra Champions League e Dinamo Kiev mercoledì. LEGGI ANCHE: Porto-Milan, le UFFICIALI: ecco le scelte di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Sergio, 33 anni, si è unito al Barcellona durante l’ultima sessione di mercato a parametro zero dal Manchester City, nella speranza di giocare al fianco dell’amico Leo Messi. Quest’ultimo, come sappiamo, si è trasferito poi al Paris Saint-Germain, lasciando la maglia numero 10 del Barcellona senza un erede. Il “Kun” sembrava essere il candidato ideale per editare la famosa 10 e seguire le orme di giocatori come Ronaldinho, Rivaldo e Diego Maradona. Anche idi squadra hanno spinto affinchè scegliesse la 10, maalla fine rifiutò affermando: “Ho scelto il numero 19 perché era disponibile, e lo indosso con la nazionale argentina”, ha dettoai giornalisti in vista dello scontro tra Champions League e Dinamo Kiev mercoledì. LEGGI ANCHE: Porto-Milan, le UFFICIALI: ecco le scelte di ...

Advertising

kuneijder2 : Mio padre guardando il city “ma Aguero non c’è più?” ed è lì che il mio cuore si è spezzato - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Alla viglia del match di coppa del #Barcellona, il Kun #Aguero ha parlato in conferenza stampa: 'Non abbiamo altra scelt… - CalcioPillole : Alla viglia del match di coppa del #Barcellona, il Kun #Aguero ha parlato in conferenza stampa: 'Non abbiamo altra… - rompipallex : Ci sono cose che just don't look right tra queste: -Leo Messi con la 30 del psg -la 10 del Barça addosso a qualcuno… - Gianpaolo_5 : @Edo23anto A Gennaio non lo vendi a nessuno perché è in scadenza. Aguero lascialo stare che è veramente un ex giocatore... -