Valigia abbandonata | allarme bomba davanti a ambasciata turca

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – Unain via Palestro 28, a Castro Pretorio, proprioall’, ha fatto scattare l’. Sul posto è arrivata una squadra di artificieri dell’esercito e gli agenti delle volanti della polizia che hanno transennato l’area. Eseguite le verifiche il bagaglio è risultato vuoto e così l’è rientrato. (Agenzia Dire)

Ultime Notizie dalla rete : Valigia abbandonata

RomaDailyNews

