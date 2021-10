Triptofano | un amminoacido importante per sonno e buonumore

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Cosa è e a cosa serve Ilè uno dei venti mattoncini (amminoacidi) necessari alla biosintesi delle proteine, ma anche di ormoni e neurotrasmettitori, come la serotonina. Si tratta di unessenziale per l’uomo, che deve quindi essere introdotto tramite l’alimentazione, dato che il nostro organismo non è in grado di produrlo. La carenza di, e quindi di serotonina, nei pazienti depressi ha portato, in un’osservazione fatta intorno agli anni Sessanta del secolo scorso, a supporre che questo neurotrasmettitore fosse il principale responsabile di questa infelice condizione, e così alla serotonina venne dato l’appellativo di “ormone della felicità”.e serotonina La serotonina interviene nei processi di coagulazione del sangue ed è considerata uno stabilizzatore naturale dell’umore. ...

