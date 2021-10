Trieste, troupe aggredita dai manifestanti no green pass: il giornalista spintonato via in diretta – Video (Di lunedì 18 ottobre 2021) I momenti di tensione che hanno caratterizzato la giornata di protesta, a Trieste, delle persone scese in strada per esprimere il proprio dissenso nei confronti del certificato verde, hanno coinvolto anche manifestanti e giornalisti. In particolare, si è assistito alle aggressioni verbali nei confronti di diversi cronisti. Nel Video, inoltre, l’aggressione verbale diventa fisica: alcune persone allontanano, con alcune spinte, un giornalista. Poi lo circondano, insultandolo, perché se ne vada definitivamente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) I momenti di tensione che hanno caratterizzato la giornata di protesta, a, delle persone scese in strada per esprimere il proprio dissenso nei confronti del certificato verde, hanno coinvolto anchee giornalisti. In particolare, si è assistito alle aggressioni verbali nei confronti di diversi cronisti. Nel, inoltre, l’aggressione verbale diventa fisica: alcune persone allontanano, con alcune spinte, un. Poi lo circondano, insultandolo, perché se ne vada definitivamente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ettore_Rosato : La lunga scia di aggressioni e di violenza coinvolge anche la mia #Trieste. Oggi una troupe del @TgrRaiFVG ha subit… - ilfattovideo : Trieste, troupe aggredita dai manifestanti no green pass: il giornalista spintonato via in diretta – Video - SandroMichelli : RT @Riccardi_FVG: Voglio esprimere la solidarietà a tutti i professionisti di @Telequattro per l’aggressione violenta e vergognosa subita d… - InkognitoInver1 : RT @RadioGenova: Troupe della televisione di Stato cacciata dal porto di Trieste. Hanno appositamente posizionato la telecamera verso un pu… - MoltodafareP : RT @Riccardi_FVG: Voglio esprimere la solidarietà a tutti i professionisti di @Telequattro per l’aggressione violenta e vergognosa subita d… -