Trieste, la protesta si sposta in Piazza Unità d'Italia: sit-in e cori, c'è anche Puzzer (Video) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Trieste, 18 ott — Non si ferma la protesta di portuali e manifestanti triestini contro il green pass, nonostante poco fa il Clpt abbia dichiarato sciolto il presidio al varco IV del porto di Trieste. Sfidando le serrate cariche della polizia in tenuta antisommossa, il lancio di decine di lacrimogeni e l'uso degli idranti un gruppo di manifestanti ha infine raggiunto Piazza Unità d'Italia. Trieste, sit-in di manifestanti in Piazza Unità d'Italia Qui la folla ha improvvisato un sit-in al grido di «Vergogna! Vergogna!» indirizzato alle forze dell'ordine che stanno bloccando gli ingressi della Piazza. Scanditi slogan come «No green pass» e «la gente come noi non molla mai». Secondo le testimonianze ...

