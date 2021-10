Tratti in salvo i 2 dispersi in Val Resia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Poco prima delle 19.30 la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino è stata attivata con le squadre di terra tramite la Sala operativa regionale emergenze sanitarie (Sores) da parte di due escursionisti che hanno perso l’orientamento. Non è stato possibile al momento geolocalizzare i due escursionisti. La zona di ricerca è quella attorno al sentiero Cai 743 sopra la frazione di Povici di Sotto. Aggiornamento ore 22.00 Sono stati Tratti in salvo dai soccorritori del Soccorso alpino e speleologico (della stazione di Moggio Udinese) e della Guardia di Finanza – sei uomini in tutto -due giovani che avevano chiesto aiuto poco prima delle 19.30 dopo aver smarrito il sentiero lungo il quale avevano fatto una breve passeggiata nel pomeriggio, intendendo compiere un giro ad anello.I due giovani, una ragazza del 1995 ed un ragazzo del 2000, hanno ... Leggi su udine20 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Poco prima delle 19.30 la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino è stata attivata con le squadre di terra tramite la Sala operativa regionale emergenze sanitarie (Sores) da parte di due escursionisti che hanno perso l’orientamento. Non è stato possibile al momento geolocalizzare i due escursionisti. La zona di ricerca è quella attorno al sentiero Cai 743 sopra la frazione di Povici di Sotto. Aggiornamento ore 22.00 Sono statiindai soccorritori del Soccorso alpino e speleologico (della stazione di Moggio Udinese) e della Guardia di Finanza – sei uomini in tutto -due giovani che avevano chiesto aiuto poco prima delle 19.30 dopo aver smarrito il sentiero lungo il quale avevano fatto una breve passeggiata nel pomeriggio, intendendo compiere un giro ad anello.I due giovani, una ragazza del 1995 ed un ragazzo del 2000, hanno ...

