Torino | Juric in ansia per un centrocampista | oggi gli esami strumentali

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Attesa ein casaper le condizioni fisiche di Rolando Mandragora,granata uscito nei primi minuti del match di ieri contro il Napoli per un fastidio al ginocchio destro, lo stesso che aveva già dato dei problemi sul finire della scorsa settimana e che costrinse all’intervento lo stessonel 2020. Ivantecnico delMandragora verrà sottoposto aper una diagnosi precisa e per valutare i tempi di recupero. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

ha subito fatto capire che lo stop di Mandragora potrebbe essere molto lungo, 'Sembra un infortunio serio' ha dichiarato nel post partita. Ilrischia di perdere uno dei suoi giocatori di ...

Contro il Napoli nei minuti finali è arrivata l'ennesima beffa per il Torino di Juric. "I granata non meritavano di perdere. Così come nel derby. E così come meritavano di vincere contro Atalanta, Laz ...Il finale di partita tra Napoli e Torino ha portato molte tensioni soprattutto sulle due panchine dove Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, e Ivan Juric, allenatore del Torino, hanno avuto un bat ...