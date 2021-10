Rainbow Six Extraction: confermata la data d’uscita? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rivelata la data d’uscita di Rainbow Six Extraction? La conferma potrebbe essere arrivata direttamente da Ubisoft. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Il nuovo titolo della serie di Rainbow Six – Extraction, precedentemente chiamato Quarantine ma poi modificato per via degli effetti della pandemia da Covid-19 – potrebbe avere una data d’uscita confermata. data d’uscita rivelata, probabilmente per errore, dalla stessa Ubisoft e visibile sul sito ufficiale della stessa software house. Di recente, però, la stessa Ubisoft ha confermato l’esistenza di un nuovo titolo della serie di Ghost Recon; cliccando qui potrete scoprire tutti i dettagli relativi proprio a questo nuovo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rivelata ladiSix? La conferma potrebbe essere arrivata direttamente da Ubisoft. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Il nuovo titolo della serie diSix –, precedentemente chiamato Quarantine ma poi modificato per via degli effetti della pandemia da Covid-19 – potrebbe avere unarivelata, probabilmente per errore, dalla stessa Ubisoft e visibile sul sito ufficiale della stessa software house. Di recente, però, la stessa Ubisoft ha confermato l’esistenza di un nuovo titolo della serie di Ghost Recon; cliccando qui potrete scoprire tutti i dettagli relativi proprio a questo nuovo ...

