Morto Angelo Licheri, l'uomo che tentò di salvare Alfredino dal pozzo a Vermicino (Di lunedì 18 ottobre 2021) È Morto oggi Angelo Licheri, l'uomo che nel 1981 tentò di calarsi nel pozzo a Vermicino per salvare Alfredino Rampi. Licheri, 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno (Roma). Leggi anche > ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Èoggi, l'che nel 1981di calarsi nelperRampi., 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno (Roma). Leggi anche > ...

Advertising

TgLa7 : E' morto Angelo Licheri, tento' di salvare Alfredino - fanpage : È morto Angelo Licheri - repubblica : E' morto Angelo Licheri, l'eroe di Vermicino: nel giugno 1981 tento' di salvare Alfredino Rampi - Sandro_sr74 : Tragedia Vermicino, morto a Roma Angelo Licheri. Si fece calare in testa in giù per salvare Alfredino… - i_ponzo : RT @fanpage: È morto Angelo Licheri -