Manchester United | Solskjaer in bilico

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Una vittoria nelle ultime 5 partite, i media inglesi danno certo l’esonero di Ole Gunnardopo la sconfitta per 4-2 contro il Leicester. Ilè già fuori dalla corsa al titolo eè in. Il malcontento cresce ed in queste ore molti “rumors” accostano diverse figure allo storico club.leggenda incompresa Un cammino turbolento che non fa che scaldare gli animi soprattutto se raccoglie poco. La gestione di uno spogliatoio di un grande club, l’arrivo di CR7, ed i risultati deludenti hanno spento l’entusiasmo dei supporters che ad oggi voltano le spalle. Ole Gunnarraccoglie solo 2 vittorie nelle ultime 5 partite, e lorischia ...

Advertising

InvictosSomos : ? Min 19. Leicester City 0-1 Manchester United. ? Min 31. Leicester City 1-1 Manchester United. ? Min 78. Leicester… - VeneziaFC_IT : Sergio Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e ne… - zazoomblog : Manchester United-Atalanta Champions League: programma probabili formazioni orario tv streaming - #Manchester… - zazoomblog : Manchester United-Atalanta Champions League: programma probabili formazioni orario tv streaming - #Manchester… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #ManchesterUnited, #Solskjaer a rischio esonero ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

... beccato per tutta la partita di Champions League, si era vendicato portandosi la mano all'orecchio sbeffeggiando i tifosi bianconeri, dopo la rimonta vincente del suo. La storia ...Il tecnico giallorosso, nemico giurato dei bianconeri sia ai tempi dell'Inter che successivamente per via di un brutto siparietto con il, è stato bersagliato da frasi offensive come ...La dirigenza del Manchester United starebbe pensando all'esonero di Solskjaer: decisivi gli ultimi passi falsi ...Sulla foto del suo profilo ufficiale Instagram - 42,6 milioni di follower, cifra mica da ridere - appare con abito blu, cravatta della stessa tinta e fiore all'occhiello. Come nome ha scelto "thenotor ...