Maleh | “Fa molto strano tornare a Venezia da ex Mi sto allenando per ritagliarmi più spazio possibile”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Youssef, centrocampista della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di DAZN il suo ritorno da ex a: “Faqua da ex ma è una bellissima sensazione. Ho passato qua due anni coronati dalla vittoria del playoff di B, bell’effetto. Mister Italiano ha tanti collaboratori che lo aiutano, qualcosa sulgliel’ho detta pure io. Siamo pronti. Mi stobene perpiù, normale che serva tempo: devo continuare così”. FOTO: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

