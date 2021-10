L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell è morto di Covid (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia. Powell è Stato il primo afroamericano a ricoprire il ruolo di capo di Stato maggiore... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’exdiUsa, 84 anni, èper le conseguenze del. Lo annuncia la famiglia.il primo afroamericano a ricoprire il ruolo di capo dimaggiore...

Ultime Notizie dalla rete : segretario Stato Usa: morto Colin Powell, storico segretario di Stato con George W. Bush E' morto stamani, all'età di 84 anni, Colin Powell, il primo segretario di Stato afroamericano degli Stati Uniti. La famiglia ha riferito che è deceduto a seguito di complicazioni legate al Covid - 19. Powell, che ha ricoperto ruoli di leadership in diverse ...

Morto Colin Powell, fu il primo segretario di stato Usa di colore: «Complicazioni da Covid» È morto Colin Powell, il primo segretario di stato degli Stati Uniti di colore la cui leadership in diverse amministrazioni repubblicane ha contribuito a plasmare la politica estera ...

