Le liti tra Salvini e Meloni, la scelta dei candidati e la linea su vaccini e Green pass: così è maturata la sconfitta del centrodestra alle comunali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Erano talmente forti che alla fine hanno perso. E pazienza se Matteo Salvini riesce a dire solo che “nelle grandi città hanno riconfermato gli uscenti“, mentre “nei comuni più piccoli il centrodestra aumenta di due i sindaci che aveva prima del voto”. Due sindaci di piccoli centri contro cinque su sei capoluoghi. Certo, è normale che il leader della Lega cerchi di guardare quello che per lui è il bicchiere mezzo pieno, anche se di acqua dentro oggi ce n’è pochissima. E infatti butta subito la palla sulle tribune vuote, cioè sull’affluenza: “Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia”. Uno scudo, quello della scarsa presenza ai seggi, che viene agitato pure da Giorgia Meloni. La leader di Fdi, come già era successo dopo il primo turno, prova a darsi un tono da leader della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Erano talmente forti che alla fine hanno perso. E pazienza se Matteoriesce a dire solo che “nelle grandi città hanno riconfermato gli uscenti“, mentre “nei comuni più piccoli ilaumenta di due i sindaci che aveva prima del voto”. Due sindaci di piccoli centri contro cinque su sei capoluoghi. Certo, è normale che il leader della Lega cerchi di guardare quello che per lui è il bicchiere mezzo pieno, anche se di acqua dentro oggi ce n’è pochissima. E infatti butta subito la palla sulle tribune vuote, cioè sull’affluenza: “Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia”. Uno scudo, quello della scarsa presenza ai seggi, che viene agitato pure da Giorgia. La leader di Fdi, come già era successo dopo il primo turno, prova a darsi un tono da leader della ...

