L'attacco a Orsato: "Va mandato a casa" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il famoso opinionista televisivo al veleno con l'arbitro Orsato dopo il caso del rigore fischiato ieri sera in Juve Roma. Orsato, pistocchi, serie a, juventus, romaIn un tweet molto polemico Pistocchi dice: «Mourinho, testuale : "Il 4^ uomo mi ha detto che sul rigore non c'è il vantaggio" A casa. Questa gente deve andare a casa: si può sbagliare, ma non si può non conoscere il regolamento»

