L’amara ironia di FdI: «Arcuri è indagato, ma lo scopriamo solo a fine campagna elettorale» (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Dopo mesi e mesi di denunce, e curiosamente appena finisce la campagna elettorale, apprendiamo che Domenico Arcuri, l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, è indagato per abuso d’ufficio e peculato nell’ambito dell’inchiesta riguardante l’acquisto di mascherine». Lo scrive in un post su Facebook Giorgia Meloni. «Eppure – osserva la leader di Fratelli d’Italia – un corposo dossier con le troppe anomalie della gestione commissariale era stato presentato da Fratelli d’Italia già molti mesi fa. Si facciano presto luce e chiarezza sulle tante zone d’ombra che hanno caratterizzato la gestione della pandemia ad opera dell’uomo voluto da Pd e M5S. Gli italiani meritano di sapere la verità». Rampelli (FdI): «La gestione commissariale di Arcuri è un lascito del governo Conte» Scende in campo anche ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Dopo mesi e mesi di denunce, e curiosamente appena finisce la, apprendiamo che Domenico, l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, èper abuso d’ufficio e peculato nell’ambito dell’inchiesta riguardante l’acquisto di mascherine». Lo scrive in un post su Facebook Giorgia Meloni. «Eppure – osserva la leader di Fratelli d’Italia – un corposo dossier con le troppe anomalie della gestione commissariale era stato presentato da Fratelli d’Italia già molti mesi fa. Si facciano presto luce e chiarezza sulle tante zone d’ombra che hanno caratterizzato la gestione della pandemia ad opera dell’uomo voluto da Pd e M5S. Gli italiani meritano di sapere la verità». Rampelli (FdI): «La gestione commissariale diè un lascito del governo Conte» Scende in campo anche ...

