La mistica di Verdi | Giovanna d' Arco torna in scena a Roma

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Diffidate dei musicologi, prestate fede solo agli artisti. Il caso dellad’conferma la regola.dopo cinquant’anni al Teatro Costanzi dila settima opera di Giuseppe, in una nuova produzione sotto la direzione di Daniele Gatti, che esordì dirigendo questo titolo nel 1983, e con la regia e le coreografie di Davide Livermore che annuncia un allestimento spettacolare.compose l’opera in appena un mese, nell’inverno 1844-1845, quando era un compositore trentenne e ancora in ascesa, pronto a tutto pur di affermare il suo talento e occupare lo spazio rimasto libero nel teatro musicale dopo ritiro di Rossini, la prematura morte di Bellini e il declino di Donizetti. Dopo il trionfo del Nabucco, s’era messo a macinare una partitura dopo l’altra, rispondendo ...

