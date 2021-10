Inter, il nuovo acquisto è un flop: subito scambio con la big (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’Inter lavora per rinforzare la propria rosa e potrebbe esserci un addio a sorpresa già a gennaio: scambio con lo United Non è stato un inizio di stagione straordinario per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’lavora per rinforzare la propria rosa e potrebbe esserci un addio a sorpresa già a gennaio:con lo United Non è stato un inizio di stagione straordinario per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Inter : ??? | STADIO Nuovo match ? Stessa passione ???? #ForzaInter #LazioInter - Inter : ?? | #FIFA22 Il nostro nuovo attaccante ha ottenuto la sua carta #OnesToWatch ?? @tucu_correa è ora in #FUT ??… - interliveit : ??#Real disposto a cedere #Jovic di nuovo in prestito. #Inter può farsi avanti solo con uscita #Sanchez… - Believe__ : domani gioca di nuovo l'Inter, che ansia atroce questa settimana - cheppallee : Ma il nuovo fotografo è ossessionato da ste piante -