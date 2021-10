Infortunio Zaniolo | l’esito degli esami | menisco non interessato

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sospiro di sollievo per Nicolò: per smaltire l’gli ci vorrà solo qualche giorno. Eppure la paura è stata tanta. Vederlo accasciarsi a terra e chiedere il cambio è sempre un tuffo al cuore. E’ successo anche ieri sera nella gara con la Juventus, alla fine persa dai giallorossi per uno a zero. Il centrocampista giallorosso è uscito nel primo tempo, dopo aver avvertito un fastidio al ginocchio. L’allarme è scattato subito, perché le ginocchia di Nicolò sono da preservare, soprattutto in virtù dei recenti e tremendi infortuni. Il giocatore è arrivato a Villa Stuart alle 3 di notte per effettuare la risonanza che per fortuna ha scongiurato il peggio. “La risonanza a cui si è sottopostoha escluso lesioni, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni”, fa sapere la Roma. Non è stato quindi ...