Incidente stradale: il satellitare fa piena prova nonostante la testimonianza (Di martedì 19 ottobre 2021) Lucia Izzo - Il Giudice di Pace di Palermo conferisce valore di piena prova ai dati della scatola nera che non ha rilevato eventi crash, nonostante un testimone dichiari di aver assistito al sinistro. Leggi su studiocataldi (Di martedì 19 ottobre 2021) Lucia Izzo - Il Giudice di Pace di Palermo conferisce valore diai dati della scatola nera che non ha rilevato eventi crash,un testimone dichiari di aver assistito al sinistro.

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Un orso marsicano è stato investito e ucciso sull'A/25 Gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Pratola Peligna (L'Aquila) hanno curato i rilievi dell'incidente ed hanno rinvenuto, sul luogo dell'investimento, frammenti di colore bianco e ...

Orso marsicano investito nella notte sull'A25 Gli agenti della Sottosezione di polizia stradale di Pratola Peligna hanno curato i rilievi dell'incidente e hanno trovato, sul luogo dell'investimento, frammenti di colore bianco e nero ...

Incidente stradale: come si decide chi ha la colpa La Legge per Tutti Investita sulla strisce, muore a poche ore dall'incidente Una di 76 anni, Margherita Marini, è morta alla clinica Poliambulanza di Brescia per le ferite riportate in un incidente accaduto lunedì pomeriggio a Offlaga. La donna, residente in paese, stava attra ...

Cade in moto, sassarese in ospedale Incidente nella mattinata di domenica sulla 291, la Sassari-Alghero. Un motociclista sassarese è rimasto ferito dopo essere caduto dalla moto durante una manovra di sorpasso. Sul posto il 118, vigili.

