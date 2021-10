Il sogno spezzato di Radio Radio. "Michetti aveva tutti contro, ha vinto come uomo" (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Facciamo lealmente gli auguri di buon lavoro a Roberto Gualtieri. Ma più di mezza città non è andata a votare. È questo il dato importante. Michetti ha perso a livello politico, con tutti i giornali contro, ma ha vinto come uomo. È una gran brava persona e ci auguriamo che Gualtieri si avvalga della sua competenza nell’amministrazione della città. Comunque, ora torniamo a parlare della Lazio”. Sono passate da poco le 4 e mezza, e bastano un paio di minuti, su Radio Radio, l’ufficio stampa ombra del candidato del centrodestra, per riportare la notizia della vittoria del centrosinistra al ballottaggio. Forse, però, è meglio non esagerare con la politica, pensano in regia. Non c’è tempo. La ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Facciamo lealmente gli auguri di buon lavoro a Roberto Gualtieri. Ma più di mezza città non è andata a votare. È questo il dato importante.ha perso a livello politico, coni giornali, ma ha. È una gran brava persona e ci auguriamo che Gualtieri si avvalga della sua competenza nell’amministrazione della città. Comunque, ora torniamo a parlare della Lazio”. Sono passate da poco le 4 e mezza, e bastano un paio di minuti, su, l’ufficio stampa ombra del candidato del centrodestra, per riportare la notizia della vittoria del centrosinistra al ballottaggio. Forse, però, è meglio non esagerare con la politica, pensano in regia. Non c’è tempo. La ...

