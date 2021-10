"Ha appoggiato le sue parti intime sulla sposa". Nozze degenerate in rissa: chi finisce accusato (Di lunedì 18 ottobre 2021) La notizia aveva fatto parecchio discutere, perché subito dopo il banchetto un matrimonio all'apparenza tranquillo si è presto trasformato in un incubo. Era accaduto nel sud del Salento e ora il testimone è accusato di violenza sessuale, perché avrebbe palpeggiato la sposa e si sarebbe strofinato sui suoi glutei durante la cerimonia del 29 maggio scorso in un ristorante di Specchia. Eppure l'avvocato Walter Gravante, che difende il 26enne ha chiesto al giudice di soffermarsi su alcuni accertamenti: l'ascolto di due testimoni; la visione dei messaggi scambiati fra la sposa e la moglie del testimone in cui si farebbe riferimento solo al parapiglia scoppiato durante la cerimonia ma non ai palpeggiamenti; e la visione di tre video. "Durante il pranzo nuziale - ha raccontato la sposa a un giornale locale - sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) La notizia aveva fatto parecchio discutere, perché subito dopo il banchetto un matrimonio all'apparenza tranquillo si è presto trasformato in un incubo. Era accaduto nel sud del Salento e ora il testimone èdi violenza sessuale, perché avrebbe palpeggiato lae si sarebbe strofinato sui suoi glutei durante la cerimonia del 29 maggio scorso in un ristorante di Specchia. Eppure l'avvocato Walter Gravante, che difende il 26enne ha chiesto al giudice di soffermarsi su alcuni accertamenti: l'ascolto di due testimoni; la visione dei messaggi scambiati fra lae la moglie del testimone in cui si farebbe riferimento solo al parapiglia scoppiato durante la cerimonia ma non ai palpeggiamenti; e la visione di tre video. "Durante il pranzo nuziale - ha raccontato laa un giornale locale - sono ...

13HyunsukChoi : @babycya_onewe *ascolta attentamente le parole del ragazzo annuendo in modo determinato alle sue parole* esatto, gu… - Coseepazzi : @Quirinale Vergogna! Lo stato italiano deve vergognarsi del bullismo istituzionale messo in atto da agosto a questa… - jeremymene7 : Non voglio sentire quelli che guardano e giudicano il futbol solo per il fantacalcio... Bremer ha appoggiato le sue… - imnotyoursofia : …avevo appoggiato la testa nell’incavo della sua spalla e lui aveva avvolto le sue braccia attorno all mia schiena…… - Silverpeer : @Iolairbran #MichettiSindaco, antieuropeo, appoggiato da partiti invisi a Bruxelles, tanto da costringere Salvini a… -

Ultime Notizie dalla rete : appoggiato sue Il bis di Mastella a Benevento tra 'popolarismo' e 'divide et impera': 'Contro di me un'Arca di Noè'. Ma vince con Forza Italia e deluchiani ... vinto contro Luigi Diego Perifano candidato sostenuto dal Pd (non tutto) e appoggiato ... Le sue liste ce l'hanno fatta a prendere la maggioranza, lui no per qualche centinaio di voti e si è rituffato ...

BALLOTTAGGI ABRUZZO: 3 COMUNI A CENTROSINISTRA UNO A CENTRODESTRA, A ROSETO UN CIVICO ... con 3.097 voti, pari al 22,1% A Sulmona il candidato del centrosinistra, appoggiato anche dal ... Clamorosamente Gerosolimo si è tirato fuori dalla competizione, ma formalmente le sue liste sono ancora ...

Elezioni Comunali Benevento, al ballottaggio per il sindaco vince Clemente Mastella: chi è Sky Tg24 ... vinto contro Luigi Diego Perifano candidato sostenuto dal Pd (non tutto) e... Leliste ce l'hanno fatta a prendere la maggioranza, lui no per qualche centinaio di voti e si è rituffato ...... con 3.097 voti, pari al 22,1% A Sulmona il candidato del centrosinistra,anche dal ... Clamorosamente Gerosolimo si è tirato fuori dalla competizione, ma formalmente leliste sono ancora ...