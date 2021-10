Golinelli Wärtsilä | “Contro rincari in bolletta | gas naturale bilanci rinnovabili”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Il costo dell’elettricità sta aumentando in tutta Europa perché il prezzo del gasè triplicato: in Germania gli aumenti sono del 69% più alti della media, in Francia del 42%, in Spagna del 113% e in Italia del 68%. Uno scenario generale che è strettamente legato al prezzo globale del gas e al prezzo delle emissioni: l’Eu Ets (Emission Trade Scheme ndr) è attualmente al massimo storico di circa 60 euro/tonnellata di C02. In questo contesto, installare più capacità rinnovabile e combinarla con sistemi di stoccaggio è l’unico modo reale per creare stabilità nella produzione di elettricità e nei livelli di prezzo. E anche se il gasdeve essere usato perare la generazione rinnovabile, la quota sarà così piccola che l’impatto sui prezzi sarà marginale”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Marco ...