GF Vip | Manuel rivela | “Non voglio Lulù al mio fianco”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ormai traè tutto finito all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Se ce ne fosse stato ulteriormente bisogno, l’ex nuotatore, parlando con Nicola, si è lasciato andare affermando che, nonostante l’avvicinamento iniziale, ha capito che non èla persona di cui ha bisogno. Le speranze didi poter recuperare un rapporto sentimentale consono definitivamente tramontate. A confermare questo è stato proprio l’ex nuotatore che, dopo due settimane in cui lui ehanno deciso di allontanarsi, hato alcuni suoi pensieri in una chiacchierata con Nicola Pisu. Stando a quanto dichiarato da, nonostante ci sia stato un piacevole avvicinamento all’inizio, ben presto si è reso conto che certi comportamenti di ...

Alex Belli ha un debole per Soleil Sorge? Alex Belli sta giocando la sua partita all'interno della casa del Grande Fratello. È amico diBortuzzo e Aldo Montano, ma forma gruppo con Davide Silvestri e Soleil Sorge. L'attore sembra un grande stratega che sa come muoversi per non arrivare in nomination. Belli non ...APPROFONDIMENTI SPORT Olga e Aldo Montano, la lieta novella TELEVISIONE Gf, sorpresa per Aldo CANALE 5 Video LA SORPRESA Grande FratelloBortuzzo si alza in piedi e cammina:... ...Grande Fratello Vip 2021: diretta e nomination undicesima puntata oggi 18 ottobre. Gli amori nella Casa, la sorpresa per Aldo Montano e nuovi concorrenti?Una nuova coppia nella Casa del Grande Fratello Vip? Tra l'ex tronista e il nuotatore sguardi di intesa e battute.