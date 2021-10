Formazioni ufficiali Venezia Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-4-2): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Aramu, Busio, Vacca, Ampadu; Johnsen, Henry. Allenatore: Zanetti(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. Allenatore: Italiano L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

lrdp__ : ?? FORMAZIONI UFFICIALI! ?? Stadio Pierluigi Penzo, Venezia Venezia - Fiorentina (Serie A ????) ?? 20:45 - CalcioPillole : Ecco le formazioni ufficiali di #VeneziaFiorentina, che prenderà il via alle 20:45 chiudendo l'ottava giornata di… - DiMarzio : #SerieC Girone A | Le formazioni ufficiali di #Renate - #ProVercelli, il posticipo della 9a giornata Dal nostro ne… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Venezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Sottil titolare al posto di Nico Gonzalez - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Venezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Sottil titolare al posto di Nico Gonzalez -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Commenta per primo Ledi Venezia - Fiorentina, posticipo dell'ottava giornata di campionato: Venezia (4 - 3 - 3) : Romero; Ebuehi, Ceccaroni, Svoboda, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. ...Controllando subito qualche dato, vediamo che dal 1928 a oggi le duesi sono scontrate in ben 42 occasioni, valide tra il primo e secondo campionato come pure in Coppa Italia. Il ...Venezia e Fiorentina si sfidano del posticipo dell'8° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Alle 20.45 allo stadio Pierluigi Penzo si giocherà la partita Venezia-Fiorentina, posticipo dell'ottava giornata di serie A. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori per questa gara ...